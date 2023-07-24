— В 22% — не предусмотрены по конструкции завода-изготовителя. В таких вагонах есть возможность открыть окно во всех купе, кроме аварийных. Вагоны без системы кондиционирования воздуха подлежат исключению согласно их сроку службы уже в ближайшие годы. Все современные вагоны уже оборудуют кондиционерами, — рассказали в компании.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что из общего парка, а это более 2,1 тысячи вагонов, 78% оборудованы системой кондиционирования.В «Пассажирские перевозки» также сообщили, что с 2025 по 2030 годы в Казахстан придут 537 новых вагонов. Они оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения, экологически чистыми туалетами, электрическими розетками и встроенными USB.