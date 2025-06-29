В конкурентную среду объекты передаются в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

460 объектов республиканской и коммунальной собственности передали в частные руки в 2025 году

Высшая аудиторская палата считает необходимым ускорить темпы исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Об этом сообщил председатель ВАП Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании палат Парламента РК.

Смаилов отметил, что ВАП на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации Комплексного плана. Так, на начало 2025 года он был исполнен на 72%.

— Всего было реализовано или ликвидировано 460 объектов из 637. Это объекты республиканской, коммунальной собственности и активы квазигосударственного сектора, — сказал Алихан Смаилов.

В течение 2024 года в конкурентную среду было передано 14 объектов на 589 млрд тенге. Из них 517 млрд тенге пришлись на продажу АО «Казахтелеком» мобильного оператора Tele2 катарскому инвестору.

— Из этой суммы 158 млрд тенге поступили в виде дивидендов в республиканский бюджет. Кроме того, по этой сделке еще 76 млрд тенге были уплачены в виде корпоративного подоходного налога в результате переоценки стоимости по продаваемому активу. Остальные суммы по этой сделке будут поступать в текущем и последующих годах до 2028 года в соответствии с договором, — отметил председатель ВАП.

По его словам, в связи с тем, что для полного исполнения Комплексного плана требуется передать в конкурентную среду еще 177 объектов.



