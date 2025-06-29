Шесть школ рассчитаны на 5100 мест.

В Атырауской области для устранения трехсменного обучения и повышения качества образования в этом году ведется строительство шести школ по проекту «Келешек мектебі» («Школа будущего»), сообщает Региональная служба коммуникаций.

В рамках национального проекта ранее были введены в эксплуатацию три образовательных учреждения, которые в настоящее время эффективно функционируют. Одна из них – школа №50 в городе Атырау. В прошлом учебном году в рассчитанном на 1 200 мест учреждении обучались 1 170 учеников. Сейчас при школе открыт летний лагерь.

– В рамках проекта «Келешек мектебі» на 2023-2025 годы в городе Атырау запланировано строительство девяти школ общей вместимостью 7 800 мест. В 2024 году были введены в эксплуатацию три школы на 2 700 мест. В настоящее время ведется строительство шести учебных заведений на 5 100 мест. В частности, в микрорайонах Аксай-2, Жулдыз-2, Жулдыз-3 города Атырау, в городе Кульсары (на 1 200 мест), а также в селах Курмангазы и Аккөл (по 600 мест), – сообщил главный специалист областного управления образования Ержеп Абылай.

Материально-техническая база школ полностью оснащена – действуют современные лаборатории, кабинеты робототехники, творческие мастерские, специальные классы для инклюзивного образования и спортивные залы. Все объекты оборудованы видеонаблюдением и системами безопасности.