По данным ДЧС, 25 июня поступила информация о том, что 66-летний мужчина выехал вместе с внуком на Toyota Hilux из села Кудыксай в Хромтауском районе и домой не вернулся. Спасатели оперативно организовали поисковые работы, привлекли водолазный расчёт ДЧС.

- 26 июня в 19:30 в ходе обследования русла реки Орь, вблизи села Кудыксай нашли автомобиль. С глубины 2,5 метра в 4 метрах от берега водолазы извлекли тело ребёнка, а так же подняли из воды автомобиль и тело мужчины, - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.