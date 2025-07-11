По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 27 градусов. Ветер северо-восточный: 8 м/с.
В Атырауской области ясно. Без осадков. Днем +42. Ночью +27. Ветер юго-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области малооблачно. Днем +39 градусов, ночью +24 градуса. На севере и востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночью +28. Ветер северо-восточный: 12 м/с.
Фото: pixabay.com