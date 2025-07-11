Как передает телеканал Fox News, по данным офиса шерифа, 40-летний мужчина обнаружен на одной из парковок города Рошелл, у него были серьёзные травмы. Его доставили в больницу, однако спасти не успели.

Второй парашютист найден в муниципальном аэропорту Коритц Филд-Рошель, он госпитализирован, но травмы оцениваются как несерьезные.

Предварительное расследование показало, что мужчины столкнулись в воздухе, их парашюты рухнули, они воспользовались запасными, но столкновение привело к изменению курса и "неконтролируемому спуску".

К следствию присоединились федеральные власти.

