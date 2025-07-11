Телец

Сигнал придет тихо — через мысли, ощущения, интуитивные импульсы. Не ищите логики: осознание проявится само, когда придет время. Отпустите контроль и доверьтесь ходу событий. Все складывается в нужную сторону.

Лев

Время действовать, а не ждать. Внутренний толчок — ваш знак. Страх что-то упустить пробудит решимость, и это хорошо. Настройтесь на результат, энергия поддержит любые активные шаги. Всё в ваших руках.

Стрелец

Ответы появятся неожиданно, но в нестандартной форме. Логика отходит на второй план, а на передний выходит интуиция. Будьте открыты новому. Откровения ведут к обновлению мышления и новым возможностям.

Водолей

Один момент может перевернуть взгляд на привычное. Ваше восприятие обостряется, а внезапные инсайты направляют в сторону мечты. Доверьтесь импульсам, и вы почувствуете, что находитесь в нужное время в нужной точке жизни.

