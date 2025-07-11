По информации Генпрокуратуры РК, установлены лица, находящиеся в родственных связях, осуществлявшие поставку трамадола из города Алматы в Тараз и Байзакский район с целью дальнейшего незаконного сбыта.

В ходе обыска одной из аптек города изъяты флаконы с жидкостью, содержащей трамадол, предназначенные для незаконного сбыта.

По данному факту начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.297 УК.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны два уроженца Жамбылской области, в отношении которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности других причастных лиц. В ходе прокурорской проверки установлено, что одна из больниц вовсе не осуществляла закуп трамадола для обеспечения нуждающихся пациентов.

Фото: pixabay.com