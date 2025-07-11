О возвращении 35-летнего палуана рассказал главный тренер сборной по греко-римской борьбе Конысбек Токенов.

Главнокомандующий нашей команды заявил в интервью sportbugin , что если титулованный борец не покажет результатов на Гран-при в Дортмунде (Германия), то не будет рассматриваться в качестве претендента на чемпионат мира:

Спортсмен сейчас усиленно готовится. В августе ему предстоит выступить на турнире Гран-при в Дортмунде (Германия). Мы будем следить за его текущим уровнем. Если Жадыраев покажет хорошие результаты на этих соревнованиях, он войдет в число кандидатов на участие в чемпионате мира.

Если не покажет результатов, то не будет рассматриваться как претендент на чемпионат мира.