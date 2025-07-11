За счет ИИ планируют снизить человеческий фактор и коррупционные риски во время заключения экспертизы.

Как сообщили в правительстве Казахстана, систему судебно-медицинской экспертизы — «E-Saraptama» планируют запустить в следующем месяце. Она поможет уменьшить влияние человеческого фактора и ошибок на судебно-медицинскую экспертизу за счёт искусственного интеллекта. Новый подход позволит автоматизировать рутинную работу и точнее определять степень травм.

— Эта система исключает ошибки, минимизирует человеческий фактор и коррупционные риски. Если раньше надо было описывать все в ручную, то теперь на 3D модели можно выбрать область повреждения и мы сразу видим анатомическую локализацию. Выводы мы будем формировать в автоматическом режиме. То есть мы исключаем субъективный фактор при описании телесных повреждений. В дальнейшем мы это будем масштабировать на остальные виды исследований, — рассказал Алан Тленчиев.

Также «Цифровой помощник» запущен для контроля за судебными исполнителями. С помощью приложения планируется внедрение системы оценки действий или бездействия судебного исполнителя. Особый акцент сделан на ужесточении ответственности: в случае выявления двух нарушений частный судебный исполнитель будет лишаться лицензии.

Еще искусственный интеллект будут использовать артисты. Они будут лично отслеживать использование своих произведений. То есть, инструмент позволит авторам и создателям контента в онлайн-режиме отслеживать использование своих произведений, контролировать начисление и распределение вознаграждений, а также получать прозрачную отчетность.