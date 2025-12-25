Ранее средняя школа №1 располагалась в здании 1953 года постройки, рассчитанном на 450 мест и находившемся в аварийном состоянии.

В городе Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области введено в торжественно открыли новое здание средней школы №1. Объект построен в рамках проекта «Келешек мектептері».

Выступая на церемонии открытия, аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию сферы образования.

— Воспитание образованного и сознательного поколения — важнейшая государственная задача. Проект “Школы будущего” — это системная и конкретная поддержка подрастающего поколения. Эта школа будет служить воспитанию конкурентоспособных личностей, соответствующих требованиям нового времени, — сказал Нариман Турегалиев.

В городе Аксай проживает около 58 тысяч человек. Ранее средняя школа №1 располагалась в здании 1953 года постройки, рассчитанном на 450 мест и находившемся в аварийном состоянии. Ввод нового здания позволил решить проблему аварийного объекта образования в городе.

Новое здание школы рассчитано на 300 ученических мест. Школа является двухэтажной и состоит из семи блоков. Три блока предназначены для начальных классов и групп предшкольной подготовки. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий размещены в отдельном блоке. На втором этаже расположены библиотека, актовый зал на 110 мест, хореографический зал, STEM-лаборатория, IT-класс, учительская и несколько коворкинг-зон.

В школе функционируют 28 учебных кабинетов, все они оснащены интерактивными досками. Также предусмотрены кабинеты изобразительного искусства, графики и проектирования, дизайна и технологии, культуры питания и быта, два кабинета информатики и столовая на 110 мест.

Территория школы благоустроена: оборудованы детская игровая площадка, футбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки.