В министерстве прокомментировали рассылку о досрочной выплате январских пенсий с учетом повышения до 30 декабря.

В мессенджерах и социальных сетях распространилась информация о том, что пенсионные выплаты за январь 2026 года будут перечислены досрочно до 30 декабря 2025 года, причем уже с учетом повышения.

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили: информация не соответствует действительности.

— Сообщаем, что выплата пенсий и пособий производится согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь, с учетом индексации, будут перечислены получателям в январе 2026 года. Пенсионные выплаты за декабрь уже произведены в полном объеме. Просим граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут сопровождать подобные сообщения, во избежание утечки личных данных. Официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, а также через официальные интернет-ресурсы государственных органов, - говорится в официальном сообщении ведомства.

В министерстве попросили казахстанцев доверять информации только из официальных источников, а также напомнили про ответственность за распространение ложной информации.