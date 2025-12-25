Выплаты в 8,5 миллиона тенге получили 298 врачей.

В 2025 году, по данным минздрава, 34% из 10,5 тысячи выпускников медицинских вузов устроились на работу в сельские медучреждения. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Рост числа специалистов в деревнях объясняется внедрением государственных программ поддержки молодых врачей и работников дефицитных специальностей. Благодаря господдержке в селах сократилась нехватка кадров: врачей – на 20%, среднего медперсонала – на 7%, врачей в сельской местности – на 16%. Медики работающие в деревнях получают подъемные выплаты, льготные кредиты на жилье и доплаты к зарплате.

За 10 месяцев 2025 года выплаты в размере 8,5 миллиона тенге получили 298 врачей, прибывших для работы в сельские населенные пункты (в 2024 году – 254 специалиста). 596 медицинских работников получили жилье.