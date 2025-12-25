С 1 января 2026 года пороги достаточности пенсионных накоплений изменятся.

С 1 января 2026 года пороги достаточности пенсионных накоплений вырастут в среднем на 10%. Это значит, что часть суммы, которую сейчас можно изъять из ЕНПФ, после Нового года станет недоступной, сообщает krisha.kz.

В среднем порог увеличится примерно на 625 тысяч тенге. У старших возрастов — до 800 тысяч тенге.

Например, сейчас порог для 40 лет — 6 100 000 тенге, с 1 января он вырастет до 6 720 000 тенге. Таким образом, в этом году можно снять на 620 тысяч тенге больше.

Возраст, лет Пороги в 2026 году, тенге Пороги в 2025 году, тенге 20 3 720 000 3 260 000 21 3 850 000 3 380 000 22 3 990 000 3 510 000 23 4 120 000 3 630 000 24 4 260 000 3 760 000 25 4 390 000 3 890 000 26 4 530 000 4 030 000 27 4 680 000 4 160 000 28 4 820 000 4 300 000 29 4 970 000 4 440 000 30 5 120 000 4 580 000 31 5 270 000 4 720 000 32 5 420 000 4 870 000 33 5 570 000 5 010 000 34 5 730 000 5 160 000 35 5 890 000 5 310 000 36 6 050 000 5 470 000 37 6 220 000 5 620 000 38 6 380 000 5 780 000 39 6 550 000 5 940 000 40 6 720 000 6 100 000 41 6 890 000 6 270 000 42 7 070 000 6 440 000 43 7 250 000 6 610 000 44 7 430 000 6 780 000 45 7 610 000 6 950 000 46 7 800 000 7 130 000 47 7 990 000 7 310 000 48 8 180 000 7 490 000 49 8 370 000 7 670 000 50 8 570 000 7 860 000 51 8 770 000 8 050 000 52 8 970 000 8 240 000 53 9 180 000 8 440 000 54 9 390 000 8 640 000 55 9 600 000 8 840 000 56 9 810 000 9 040 000 57 10 030 000 9 250 000 58 10 250 000 9 460 000 59 10 480 000 9 670 000 60–62 10 700 000 9 890 000

Снятие пенсионки заморозят до 5 января

В новом году подать заявку на получение единовременных пенсионных выплат можно только с 5 января, так как 1–4 января 2026 года — нерабочие дни. Все операции по ЕПВ будут недоступны.

Как успеть снять пенсионные по старым порогам

Как сообщили в Отбасы банке, подача заявок на снятие пенсионных доступна до 18:00 31 декабря.

При этом:

Заявки, поданные до 29 декабря (включительно), будут отработаны в ЕНПФ в текущем году.

Заявки, отправленные 30–31 декабря, — в течение двух рабочих дней.

Чтобы успеть снять пенсионные по старым порогам, нужно, чтобы заявка была принята в ЕНПФ до 18:00 31 декабря. Но советуем не тянуть до последнего и подать заявку как можно раньше.

Можно ли открыть спецсчёт 31 декабря?

По информации Отбасы банка, операции со специальными счетами ЕПВ будут работать только до 16:00 31 декабря.

До этого времени будут доступны:

открытие/закрытие спецсчетов по ЕПВ;

переводы на вклады ЖСС;

переводы в банки второго уровня;

уступка ЕПВ со спецсчетов.

Как снять пенсионные без налога

Чтобы избежать налога, при подаче заявки нужно выбрать «Отсрочку ИПН», то есть уплату налога перенести на выход на пенсию.

Если нажать «Уплатить налог сразу», спишется 10% с суммы, и вернуть их будет невозможно.

А уже с 1 января 2026 года 10% ИПН при снятии пенсионных полностью отменят.