К 1 декабря 2025 года в Казахстане официально трудоустроены 14 103 иностранца.

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы распределяются по нескольким категориям. Для руководителей и их заместителей выдано 537 разрешений, для руководителей структурных подразделений — 2 244. Больше всего иностранных работников приходится на специалистов и квалифицированных рабочих: 3 784 и 1 271 человек соответственно. Кроме того, на сезонные работы привлечены 2 299 человек, ещё 3 970 — в рамках корпоративного перевода, сообщается на сайте Минтруда.

Сейчас в Казахстане иностранную рабочую силу используют 1 817 работодателей. У них трудятся более 334 тысячи граждан Казахстана — это 96% от общего числа сотрудников.

Чаще всего иностранцы работают в строительстве (4 993 человека), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (2 316), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (1 235), а также в обрабатывающей промышленности (1 155).

Больше всего трудовых мигрантов приезжают из Китая — 5 604 человека. Далее следуют Узбекистан (2 110), Турция (1 036) и Индия (943).

Для защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливает квоту на привлечение иностранных специалистов. В 2025 году она изначально составила 0,2% от численности рабочей силы, или 14,8 тысячи человек. В марте квоту увеличили до 16,5 тысячи — по заявкам местных исполнительных органов.

С августа, после расширения списка профессий для сезонных иностранных работников, квота была повышена до 19 тысячи человек. Однако позже, с учётом потребностей регионов, её сократили до 16 тысячи.