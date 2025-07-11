Ограничение не распространяется на ломбарды и иные организации, не использующие данных кредитных бюро.

Как добровольно отказаться от оформления кредита?

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает, что с июня 2023 года в Казахстане действует сервис «Стоп-кредит», предоставляющий возможность гражданам установить запрет на получение займов в банках и МФО. Услуга позволяет ограничить доступ к заемным средствам и предотвратить оформление кредита без ведома заявителя.

После подачи заявления о добровольном отказе информация об этом автоматически передается в кредитные бюро. Финансовые организации, обращающиеся за кредитным отчетом, увидят установленное ограничение и не смогут выдать заем.

Подключить «Стоп-кредит» можно онлайн через портал или мобильное приложение e-Gov:

авторизуйтесь в системе e-Gov;

выберите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;

заполните форму и подпишите ее с помощью ЭЦП;

получите уведомление о результате.

Услуга действует бессрочно, пока гражданин самостоятельно не отменит ограничение. Отключение производится тем же способом – путем подачи нового электронного заявления через e-Gov.

Важно: ограничение не распространяется на ломбарды и иные организации, не использующие данных кредитных бюро.

Агентство призывает казахстанцев ответственно относиться к вопросам кредитования, защищать свои персональные данные и пользоваться доступными мерами финансовой безопасности.