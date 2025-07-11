Каждый состав поезда из десяти вагонов включает: пять купейных и пять плацкартных, рассчитанных на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении. Поезд курсирует по четным дням: отправление со станции Алматы в 20:00, прибытие на станцию Саратов — через день в 10:10 по времени РФ.

Современные вагоны начали курсировать с седьмого июля по маршруту №7/8 Алматы-2 – Саратов. Вагоны построены в Петропавловске с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки. Всего запустили таких 30 вагонов.

— Каждый состав поезда из десяти вагонов включает: пять купейных и пять плацкартных, рассчитанных на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении. Поезд курсирует по четным дням: отправление со станции Алматы в 20:00, прибытие на станцию Саратов — через день в 10:10 по времени РФ. Обратный рейс из Саратова — в 14:55, прибытие на станцию Алматы — через день в 06:54 по времени РК, — сообщили в в АО «Пассажирские перевозки».

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов – до 40 лет.