С начала 2025 года в водоемах области утонули 20 человек. С начала купального сезона утонули десять человек и трое из них дети. Об этом рассказал начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗКО Бакытжан Ихсанов.

По его словам, всего в 2024 году утонуло 16 человек, в том числе шестеро детей. Количество утонувших в купальном сезоне тогда насчитывалось 14.

— С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлекли 54 физических лиц и трое юридических. Общая сумма штрафов составила 143 518 тенге штрафа. Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф в соответствии со статьей 412 КоАП РК, на физических лица в размере 7 МРП (27 734 тенге), на юридических лица 10 МРП (39 620 тенге), — отметил он.

В пресс-службе ДЧС ЗКО дополнили, в районе Байтерек девятого июля утонули ребёнок и взрослый. 42-летний мужчина утонул в реке Чаган в посёлке Зелёное. 11-летний мальчик утонул в водоёме в посёлке Байконыс.

Основные причины гибели людей на водоемах:

  • купания в запрещенных и необорудованных местах;
  • купания в нетрезвом состоянии;
  • неумение плавать;
  • оставление детей без присмотра.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

  • купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.