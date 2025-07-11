С начала 2025 года в водоемах области утонули 20 человек. С начала купального сезона утонули десять человек и трое из них дети. Об этом рассказал начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗКО Бакытжан Ихсанов.
По его словам, всего в 2024 году утонуло 16 человек, в том числе шестеро детей. Количество утонувших в купальном сезоне тогда насчитывалось 14.
— С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлекли 54 физических лиц и трое юридических. Общая сумма штрафов составила 143 518 тенге штрафа. Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф в соответствии со статьей 412 КоАП РК, на физических лица в размере 7 МРП (27 734 тенге), на юридических лица 10 МРП (39 620 тенге), — отметил он.
В пресс-службе ДЧС ЗКО дополнили, в районе Байтерек девятого июля утонули ребёнок и взрослый. 42-летний мужчина утонул в реке Чаган в посёлке Зелёное. 11-летний мальчик утонул в водоёме в посёлке Байконыс.
Основные причины гибели людей на водоемах:
- купания в запрещенных и необорудованных местах;
- купания в нетрезвом состоянии;
- неумение плавать;
- оставление детей без присмотра.
Во избежание несчастных случаев, запрещается:
- купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- подавать крики ложной тревоги;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.