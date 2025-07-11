С начала 2025 года в водоемах области утонули 20 человек. С начала купального сезона утонули десять человек и трое из-них дети.

С начала 2025 года в водоемах области утонули 20 человек. С начала купального сезона утонули десять человек и трое из них дети. Об этом рассказал начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗКО Бакытжан Ихсанов.

По его словам, всего в 2024 году утонуло 16 человек, в том числе шестеро детей. Количество утонувших в купальном сезоне тогда насчитывалось 14.

— С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлекли 54 физических лиц и трое юридических. Общая сумма штрафов составила 143 518 тенге штрафа. Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф в соответствии со статьей 412 КоАП РК, на физических лица в размере 7 МРП (27 734 тенге), на юридических лица 10 МРП (39 620 тенге), — отметил он.

В пресс-службе ДЧС ЗКО дополнили, в районе Байтерек девятого июля утонули ребёнок и взрослый. 42-летний мужчина утонул в реке Чаган в посёлке Зелёное. 11-летний мальчик утонул в водоёме в посёлке Байконыс.

Основные причины гибели людей на водоемах:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

Во избежание несчастных случаев, запрещается: