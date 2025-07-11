За первое полугодие 2025 года за езду в нетрезвом виде прав лишили 676 водителей.

По данным департамента полиции ЗКО, за первое полугодие за вождение в нетрезвом виде 676 водителей лишили водительского удостоверения. А за последние пять лет 10 874 человека были лишены прав. С начала 2025 года в области задержали 87 водителей, ранее лишенных прав за повторное нарушение. Теперь они несут уголовную ответственность.

За систематическое нарушение скоростного режима данные водителей вносят в систему «Коргау», с помощью которой полицейские выявляют нарушения. В основном в эту категорию попадают водители, которые превышают допустимую скорость от 20-25 раз. В этом году за подобные нарушения к ответственности привлекли четыре водителя. Они превысили скоростной режим от 20 до 40 километров в час.

Самые крупные штрафы за нарушения ПДД были:

353 тысячи тенге — за повторное вождение незарегистрированного авто,

550 тысяч тенге — за езду в нетрезвом виде, если нарушителя нельзя арестовать.



