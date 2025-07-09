Призёр чемпионата мира из Казахстана задержан в Саудовской Аравии

Казахстанский спортсмен задержан в Саудовской Аравии, сообщает Telegram канал "За вами уже выехали".

- Задержан правоохранительными органами. Сейчас он находится в Медине. Пока обвинение не предъявлено. Выясняем подробности, – сообщили в министерстве иностранных дел РК.

Как рассказал отец Сергея Веселова, его сын вылетел на отдых из Астаны в Стамбул 19 июня. В течение недели с того дня Сергей оставался на связи с родными, но потом пропал.

Начавший поиски отец выяснил, что сын находится в Медине. Зачем он туда отправился, родные не знают.

- На данный момент мы выяснили, что он живой. Находится под следствием. Только нам не говорят, в каком участке и по какой статье его обвиняют. Консул говорит, нужно время. Сын, по словам консула, находится в Саудовской Аравии, в Медине, – рассказал отец пропавшего.

19-летний Сергей Веселов — многократный чемпион ВКО, призёр чемпионата мира и чемпион Азии по пауэрлифтингу.