Глава кабмина признал, что давно не отдыхал.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и его заместители рассказали, в каких зонах отдыха они отдыхают во время отпуска, передает NUR.KZ.

Бектенов признал, что в Казахстане есть проблемы в сфере туризма.

— Я не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть, и многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что каким-то мировым стандартам, а базовым требованиям по безопасности, по комфорту. К сожалению, у нас такая болезнь есть: всегда приходят красивые отчеты, что все готовы к пляжному сезону, на поверку оказывается не так. Признаем, здесь недоработка есть, в том числе со стороны правительства, - сказал он.

Он также признался, что давно не отдыхал.

— Я не помню, где конкретно отдыхал. То ли в Боровом, то ли в Алаколе. В 2021 году, кажется, я был на Алаколе, после этого я просто в отпуске не был и не ездил никуда. Здесь, в Астане, самое близкое – Боровое, но не получается пока. Я согласен, что это тоже часть работы, надо смотреть собственными глазами. Но в рамках рабочих поездок был в Кендерли и на Алаколе в прошлом году, не купался, естественно, а смотрел, как ситуация обстоит… Будем работать, максимально, чтобы казахстанцы отдыхали внутри страны. Это и для экономики намного выгоднее, то есть зарабатывать же будут наши граждане, кто будет принимать туристов. Поэтому будем работать, - заверил глава кабмина.

Его заместители также заявили, что давно не отдыхали.

— Я тоже, к моему сожалению, давно не был в отпуске. Но очень люблю малую родину - Баянаул, Павлодар. Это мои любимые места, – признался Роман Скляр.

Ермек Кушербаев сообщил, что в прошлом году, работая в акимате, отдыхал 7 дней.

— На 4 дня я выезжал в Европу, и 4 дня, захватывая воскресенье, на Бухтарме в зоне отдыха с семьей, – добавил заместитель премьер-министра.

Серик Жумангарин заявил, что последние два года тоже не отдыхал. Исключение - новогодний отдых в Акколе.

— Да, в прошлом году в связи с паводками отпуск летом не удался, но получилось так, что на выходные оказался в Актау, в районе Теплого пляжа – 2 дня. И одни выходные у меня были на Алаколе. Прекрасный отдых, – ответил в свою очередь Канат Бозумбаев.

Напомним, только на прошлой неделе Токаев раскритиковал готовность туристических зон Казахстана к сезону, в частности, он указал на неготовность побережья Алаколя.