Ожидаются морозы, возможен снег и туман в утренние и ночные часы.

По данным РГП «Казгидромет», завтра в Уральске ожидается облачная и холодная погода с небольшими осадками в виде снега. Температура воздуха днем будет в пределах примерно –7…–12 °C, ночью возможны понижения до –10…–15 °C. Ветер умеренный.

В Атырау погода будет облачной без существенных осадков. Днем воздух прогреется до около +1…+3 °C, ночью температура опустится до –3…–5 °C.

В Актау на завтра прогнозируют облачность, возможны кратковременные осадки — снег с дождём. Температура днем будет в районе +3…+5 °C, ночью — около –1…+1 °C.

В Актобе ожидается прохладная погода с переменной облачностью и возможным слабым снегом. Днем термометры покажут около –9…–11 °C, ночью — до –13…–15 °C.

Синоптики отмечают, что зимний характер погоды сохранится на большей части страны: ожидаются морозы, возможен снег и туман в утренние и ночные часы.