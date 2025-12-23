Акция пройдет с 23 по 31 декабря.

Как сообщили в департаменте торговли и защите прав потребителей по ЗКО, с 23 по 31 декабря в Казахстане пройдет масштабная республиканская акция «Береке Fest». Основная цель мероприятия — стабилизировать цены на продукты первой необходимости, поддержать отечественных производителей и создать праздничное настроение для жителей страны.

В рамках акции в торговых сетях страны продовольственные и непродовольственные товары будут реализовываться по сниженным ценам. Витрины магазинов и рекламные материалы оформят в едином стиле «Береке Fest».

Министерство торговли и интеграции отмечает, что акция позволит снизить ценовую нагрузку на население и повысить доступность казахстанской продукции.