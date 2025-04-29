Суд длился несколько месяцев. 29 апреля суд под председательством судьи Кадесова вынес решение: в иске «Казахстанской жилищной компании» отказать.

Что произошло

17 октября 2024 года в редакцию «МГ» обратились жильцы дома по адресу: Монкеулы, 108/5. Они заявили, что опасаются за свою жизнь и считают, что их дом построен с многочисленными дефектами.

Тогда с девятиэтажного дома сняли облицовку и пообещали утеплить минватой, а затем положить новую. Жильцы рассказали, что этот ремонт вынужденная мера, так как в квартирах жить невозможно: есть сквозные щели и в помещениях царит невыносимый холод.

Что не понравилось КЖК?

В начале 2025 года «Казахстанская жилищная компания» подала в суд на редакцию портала «Мой Город». КЖК просила суд признать сведения в статье «Девятиэтажка может рухнуть» - жители проблемного дома в Уральске» не соответствующими действительности и защитить их деловую репутацию.



В своем исковом заявлении КЖК заявила, что слова в заголовке статьи «Девятиэтажка может рухнуть» оформлены в виде утверждения» и используются для «привлечения внимания аудитории».

По поводу кладки в мороз, компания заявила, что «согласно СНиПу кладочные работы могут выполняться при отрицательных температурах с применением специальных методов зимнего строительства», а «применение специальных методов и добавок обеспечивает надёжную адгезию раствора к кирпичу и предотвращает замерзание воды в составе раствора, что сохраняет качество и прочность кладки».

Как выяснилось, капремонт фасада в заселенном многоквартирном жилом доме тоже возможен без выселения жильцов при условии соблюдения ряда требований. В КЖК также заявили, что они не являются заказчиками, а всего лишь инвесторы.

Что решил суд

Разбирательство длилось несколько месяцев. 29 апреля суд под председательством судьи Кадисова вынес решение: в иске «Казахстанской жилищной компании» отказать.

Решение суда не вступило в законную силу и у КЖК есть 30 дней, чтобы оспорить его.

От редакции:

Хотелось бы добавить, что редакция действовала в соответствии с Законом «О СМИ», а также моральными и этическими нормами. Жильцы дома по адресу Монкеулы 108/5 обратились в редакцию с жалобой, журналисты выехали на место, зафиксировали на фото и видео состояние дома, обратились за комментариями к представителю КЖК в нашем регионе, который отказался комментировать ситуацию, но почему-то буквально через несколько дней раздавал интервью в здании акимата, куда пришли жильцы того самого злополучного дома.

Еще один момент: опубликованный материал состоит из слов жильцов, которые на суде подтвердили, что они действительно рассказали обо всем этом журналисту «МГ» и от своих слов не отказываются, потому что устали жить в доме с бесконечными проблемами, за который им еще платить много лет.

А КЖК следовало бы изначально обратить внимание на качество строительства дома, ведь в последующем они и сами судились с застройщиком ТОО «Бирлик», которое в марте 2024 года было признано банкротом.

К слову, ремонт многоэтажного дома, построенного в 2018 году, по адресу: Монкеулы, 108/5 ещё не завершили. Как он выглядит сейчас, можно посмотреть на фото в карусели.