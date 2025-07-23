Прогноз погоды на 24 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», на севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью + 22 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем дождь и гроза, +35 градусов тепла. Ночью +28 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +33 градуса, ночью +25. На западе, севере и юге области дождь и град. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. На западе и севере области дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +39 градусов, ночью +30. Ветер северо-западный: 20 м/с.

