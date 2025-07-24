С 17 по 23 июля 2025 в столице Мальдивской Республики в городе Мале прошла Лига чемпионов Центральной Азии по волейболу. В этом престижном международном турнире честь Казахстана с достоинством отстаивал волейбольный клуб «Жайык» из Уральска.

– В соревновании приняли участие шесть сильнейших клубов из пяти стран. Под руководством опытного казахстанского тренера Виктора Козика команда «Жайык» продемонстрировала яркую и уверенную игру, в очередной раз подтвердив высокий уровень казахстанского волейбола, - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта ЗКО.

В финале уральский клуб встретился с командой из Кыргызстана и одержала победу со счетом 3:1. Кроме этого, игроки «Жайыка» стали лучшими в нескольких номинациях:

• Виталий Эрдштейн — лучший игрок турнира, а также лучший диагональный

• Владимир Ковальчук — лучший связующий

• Владимир Прокофьев — лучший доигровщик