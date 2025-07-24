Работы по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 продолжаются.

В управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что подготовка к отопительному сезону 2025-2026 завершена на 48%, работы продолжаются. По состоянию на 23 июля капитально отремонтированы три километра из 5,5 километров сетей теплоснабжения. Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения отремонтированы на 42%. Социальные объекты и жилье готово к отопительному сезону на 55%. Также идет капитальный ремонт электроснабжения, из 709 километров сетей уже отремонтирован 201 километр. Запасы топлива тоже готовы, 632 тонны угля доставят до начала отопительного сезона.

Напомним, что в Уральске утвержден тариф на ближайшие три года на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Дифференцированный тариф начнут вводить в действие с пятого июня 2025 года.

Так, с 5 июня по 31 декабря 2025 года отопление и горячая вода для уральцев будет стоить:

для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств за 1 Гкал – 20 364,23 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 6 809,85 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 6 809,85 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 360,92 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1 317,36 тенге с НДС;

Стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 214,51 тенге с НДС.

С 1 января по 31 декабря 2026 года в Уральске будет действовать следующий тариф:

для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств за 1 Гкал – 14539,94 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 6777,57 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 6777,57 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 359,21 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1311,12 тенге с НДС.

Стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 213,49 тенге с НДС.

С 1 января по 31 декабря 2027 года тариф изменится следующим образом:

для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств за 1 Гкал – 11748,42 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 7421,44 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 7421,44 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 393,34 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1435,68 тенге с НДС.

Стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 233,78 тенге с НДС.

С 1 января по 31 января 2028 года тариф на отопление и горячую воду будет составлять:

для бюджетных организаций, содержащихся за счет бюджетных средств за 1 Гкал – 7944,60 тенге с НДС;

для прочих потребителей за 1 Гкал – 7944,60 тенге с НДС;

для населения за 1 Гкал – 7944,60 тенге с НДС;

подогрев воды за 1 куб. м – 421,06 тенге с НДС;

подогрев воды на 1 чел. в мес. – 1536,88 тенге с НДС.

Стоимость отопления за 1 кв. м для населения – 250,25 тенге с НДС.

Ранее монополист АО «Жайыктеплоэнерго» просил повысить тариф до 7 179,32 тенге за 1 Ккал без НДС.



