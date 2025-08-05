Днем 6 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +32 градуса тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 6 августа

По данным РГП «Казгидромет», на севере области дождь, гроза. Ночью + 25 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На западе и севере области дождь, гроза, +38 градусов тепла. Ночью +26 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +32 градуса, ночью +21. Ожидается дождь и град. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области ясно. Без осадков. На западе и юге области – пыльная буря. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночью +27. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

Фото: pexels.com