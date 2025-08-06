Председатель правления компании «Казпочта» Бекежан Жакеев на заседании правительства рассказал о планах исключить продажи через маркетплейсы.

Избавиться от подделок на маркетплейсах намерены в Казахстане

В целях упрощения взаимодействия с аккредитованными структурами, а также с учетом международной практики и положений технического регулирования ЕАЭС предлагается внедрить Руководство по добросовестным практикам оценки соответствия обязательного к применению на уровне B2B-маркетплейсов Республики Казахстан.

Для этого предлагается следующий механизм:

Иностранный производитель на маркетплейсе заключает договор с уполномоченным лицом, ответственным за соответствие продукции.

Уполномоченное лицо проводит идентификацию продукции у аккредитованного органа по сертификации. Если продукция не подлежит подтверждению соответствия — оформляется отказное письмо (акт идентификации), если подлежит, тогда товар допускается к публикации на маркетплейсе только после загрузки сертификата или декларации.

— Это поможет исключить продажу фальсификата и небезопасных товаров через маркетплейсы, защитить добросовестных потребителей и казахстанских импортеров, сделать процесс прозрачным и соответствующим нормам ЕАЭС, укрепить доверие к цифровой торговле в Казахстане, — отметил Бекежан Жакеев.

Фото: freepik