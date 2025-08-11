Выяснилось, что эта деятельность осуществлялась на транспортном средстве, не оборудованном специальным приспособлением для перевозки лиц с инвалидностью в креслах-колясках, без использования специального детского удерживающего устройства (отсутствовало), и без применения отличительного знака такси.

Кроме того, поставщик услуг инватакси не соответствовал предъявляемым квалификационным требованиям.

По представлению прокурора района условия конкурса на оказание услуг инватакси на 2025 год приведены в соответствие с законодательством и теперь включен режим работы в дневное и ночное время в течение суток, в выходные и праздничные дни.

Также руководителю Сырымского районного отдела занятости и социальных программ объявлено «предупреждение о неполном служебном соответствии» за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Установлены факты фиктивного заполнения маршрутных листов на сумму более 6 млн тенге, материалы по которым для принятия процессуального решения направлены в уполномоченный орган досудебного расследования.

