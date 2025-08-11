Из России экстрадировали казахстанца, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетним.

По данным Генеральной прокуратуры, казахстанец подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего.

– Злоумышленник в ноябре 2024 года в Костанайской области пришёл в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения. Находясь наедине с потерпевшим, достоверно зная о его возрасте и психическом заболевании, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

После совершения преступления подозреваемый покинул территорию Казахстана и был объявлен в международный розыск.

Фото: pexels.com