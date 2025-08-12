Днем 13 августа в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +28 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 13 августа

По данным РГП «Казгидромет», в области дождь и гроза. Ночью + 18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере, востоке и юге области дождь, град и шквал, +30 градусов тепла. Ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность, на западе, севере и востоке области дождь, гроза. Днем +27 градусов, ночью +17. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и юге области дождь. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +27. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com