В ДГД по ЗКО рассказали, как будут взыскивать налоговую задолженность с 2026 года

В департаменте государственных доходов по ЗКО рассказали о порядке взыскания налоговой задолженности по новому налоговому кодексу, который вступает в силу с 2026 года.

Так, если задолженность по налогам не превышает 20 МРП или 86 500 тенге, то направляется извещение и начисляется пеня.

Если задолженность превышает 20 МРП, то направляется уведомление, начисляется пеня, возможна блокировка банковских счетов. Так же выставляется инкассовое распоряжение.

Свыше 45 МРП или 194 625 тенге может повлечь за собой арест имущества и взыскание с дебитором.

Долги по налогам свыше 27 000 МРП или 116 775 000 тенге могут обернуться для должника ограничением на выезд за пределы страны, если задолженность не погашена более 3 месяцев —по решению суда.

Взыскание задолженности по социальным платежам:

Изменён порог для принудительного взыскания: новый порог — более 6 МРП (25 950 тенге). Было — 1 МРП.

Напомним, с 2026 года вступает в силу новый налоговый кодекс.