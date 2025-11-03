Ключи от автомобилей вручили министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов и аким области Нариман Турегалиев.

– Внедрение новой техники позволит значительно повысить оперативность реагирования и эффективность работы спасателей при чрезвычайных ситуациях. Она дорогая, да, но если на ней спасут хоть одну жизнь, то она себя оправдывает. Хочется отметить, что при поддержке президента страны органы гражданской защиты получают должное внимание. Так, в этом году МЧС отметило свой 30-летний юбилей и многие спасатели получили государственные награды, – сказал министр Чингис Аринов.

Автопарк Приуралья пополнился 30-ю единицами техники: пожарными автоцистернами, насосно-рукавными автомобилями, оперативными машинами, а также катером Voyager, которые выбраны с учетом особенностей региона и функциональных потребностей службы. Вся техника разъездится по территориальным подразделениям районов области и города.

– Техника предназначена для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в период паводкого сезона, то есть для откачки талых вод. Это для нашей области большая поддержка, – отметил начальник управления организации пожаротушения подполковник гражданской защиты Дамир Салихов.

Также в этот день глава МЧС открыл новый добровольный пожарный пункт в селе Акбулак Бурлинского района ЗКО.

– Проект реализован в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», которая направлена на укрепление противопожарной инфраструктуры в отдаленных сельских населенных пунктах и развитие сети добровольных пожарных подразделений из числа местного населения. Мужчины будут иметь работу, получать зарплату от акимата, а мы, в свою очередь, предоставляем им форму, технику, связь на случай чрезнычайной ситуации, – говорит начальник департамента имиджевой работы внешней коммуникации МЧС Казахстана Динара Нургалиева. – Открытие пожарного пункта позволит обеспечить противопожарную безопасность населенных пунктов Акбулак, Аксу, Достык, Жанаконыс с численностью в 1 748 человек, а также оперативно реагировать на ликвидацию лесостепных пожаров находящихся вблизи от месторасположения пункта пожаротушения.

По словам официального представителя МЧС РК Нургалиевой, здание добровольного пожарного пункта оснащено всем необходимым для несения дежурства и оперативного реагирования на вызовы. В распоряжении добровольцев бокс для пожарной техники, помещение для дежурного, столовая, кладовая, душевая и комната отдыха. На баланс подразделения МЧС передало автоцистерну, рации для связи.

Оксана КАТКОВА

фото автора



