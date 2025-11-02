3 ноября в Западно-Казахстанской области прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +4, ночью -1 градус. Ветер юго-восточный: 4 м/с.
В Атырауской области днем облачно, временами дождь. Днём +8. Ночью +2 градуса тепла. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
В Актюбинской области пасмурно, возможен сне с дождем. Днём +4 градусов, ночью +1. Ветер юго-восточный: 10 м/с.
В Мангистауской области дождь, днем переменная облачность. Температура воздуха днём составит +12 градусов, ночью +8. Ветер северо-западный: 10 м/с.