Аким Уральска Мурат Байменов отметил на встрече с населением, что городские электрические сети находятся в изношенном состоянии. В связи с этим акимат ежегодно проводит поэтапную модернизацию электросетей.

— В 2024 году было заменено 207 километра электрических линий. В 2025 году начались работы по обновлению сетей протяжённостью 12,2 километра. Для предотвращения аварийных ситуаций в городе реализуется проект по реконструкции 168 километра электрических сетей на сумму 3,6 миллиарда тенге. В рамках проекта начата замена 0,4 кВ воздушных линий протяжённостью 51 километр на сумму 1,1 миллиарда тенге, — пояснил глава города.

По его словам, после проведённых работ износ электросетей снизится с 72% до 63%.