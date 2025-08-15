Полиция ищет женщину, выбросившую тело младенца в мусорный контейнер в Уральске
Тело ребёнка нашли в мусорном контейнере на улице Бирлик в поселке Зачаганск 14 августа. По факту ведётся досудебное расследование. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
— Стражи порядка разыскивают мать младенца, устанавливают её личность. Если вы обладаете какой-либо информацией просим позвонить по номеру 102, 98-15-01, 8-775-373-00-94, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.