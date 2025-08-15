Он предложил внести поправки для защиты прав педагогов и повышения их авторитета.

Президент Казахстана заявил, что учителей нужно освободить от несвойственных обязанностей и не наказывать за инциденты, произошедшие с детьми вне школы или по вине родителей.

– Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него. Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись, – отметил Токаев.

Президент также напомнил о контроле качества школьного питания после случаев отравления в Мангистауской области.

– Еще один важный вопрос. Как вы знаете, в Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания. После этого вопиющего происшествия министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом, сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана.