Двое учителей утонули 10 июля. Именно в этот день поступило сообщение на пульт 112, о том, что на реке Жайык в посёлке Акжайык Теректинского района утонули два человека.

— До приезда к месту вызова спасателей, местные жители извлекли из воды тела двоих мужчин 25 и 37 лет, — сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Позже стало известно, что двое мужчин пытались спасти 13-летнюю девочку, которая тонула. Подробности трагедии появились на сайте alash.kz.

Один из погибших — 37-летний житель поселка Абай, учитель английского языка, а другой — 25-летний учитель физики в школе БИНОМ имени Абиша Кекилбаева в Астана. В день трагедии Канат с семьёй отдыхали на берегу реки. Неподалёку купались девочка-подросток и двое мужчин. Внезапно девочка начала тонуть. В этот момент брат девочки, не раздумывая, бросился на помощь. Услышав крики девочки о помощи, Канат прыгнул в воду, чтобы спасти её. Девочку спасли, но ни один из мужчин не добрались до берега. По словам читателя Бекзата Сабитова, Канат Шайхиденов был высококлассным учителем в школе в посёлке Абай. Его жена и пятеро детей, стали свидетелями трагической смерти. Старший сын – инвалид. Младший родился всего три месяца назад. Бекарыс Аминов, приехавший в аул на летние каникулы, собирался жениться в августе и планировал создать семью. На следующий день после трагедии в Facebookопубликовали пост, в котором выразили соболезнование родным и близким Бекарыса Аминова.



