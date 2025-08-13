Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, 23 марта этого года водитель Mazda сел за руль пьяным и на пересечении улиц Бигельдинова и Мухамбетханова сбил ребенка, который шел по краю проезжей части. После случившегося мужчина скрылся с места аварии. В результате ДТП подросток получил сотрясение мозга, подкожные гематомы затылочной области головы, гематомы мягких тканей боковой передней стенки живота, ушибы и ссадины.

3 апреля 2025 года суд признал водителя виновным по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и назначил 20 суток ареста. Кроме этого его лишили водительских прав на семь лет.

В суд обратилась мама подростка и просила взыскать с водителя 500 тысяч тенге. По её словам, со дня аварии они с сыном испытывают моральные страдания выражающиеся в подавленности, раздражении, отчаянии, гневе, дискомфортном состоянии, у них пропал сон и аппетит.

Ответчик не согласился с иском в полном объеме, считая, что уже понес наказание за данное правонарушение. Суд учел имущественное положение ответчика, который нигде не работает, является пенсионером и взыскал компенсацию морального вреда с ответчика в пользу истца в размере 350 тысяч тенге.

Решение не вступило в законную силу.

Фото: unsplash.com