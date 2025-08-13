Житель Уральска неожиданно начал получать штрафы за нарушение ПДД, хотя никаких правил дорожного движения он не нарушал. Для прояснения ситуации он обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что ПДД за него злостно нарушал житель Алматы. У него оказалась такая же машина с такими же государственными номерами. За своего «тезку» и получал штрафы житель Уральска, сообщает Polisia.kz.

– Две одинаковые машины с одинаковыми государственными номерами, но разными владельцами. Один из них нарушал правила дорожного движения в Алматы, а второй — законопослушный водитель из Уральска — неожиданно начал получать взыскание. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель использовал подложные государственные номера. Полицейским понадобилось всего несколько дней, чтобы задержать его, - сообщили в МВД РК.

Автор отзыва особо поблагодарил сотрудников подразделения розыска УМПС ДП Алматы за внимательное отношение, оперативность и высокий профессионализм.