В редакцию «МГ» обратились родители дошколят, которым на 1 сентября не исполнилось шесть лет. По их словам, они намерены были отдать детей в группу предшкольной подготовки. Однако в школе отказались принять дошколят в «нулевку», мотивируя это тем, что дети, которым до конца учебного года исполняется шесть лет, должны быть зачислены сразу в 1 класс.

– У меня старший сын 2011 года. День рождения 14 сентября. Тогда я его хотела отдать в первый класс в шесть лет, в тот год не взяли, сказали что на 1 сентября должно быть полных 7 лет. И мы не попали, хотя ребенок был готов к школе. С младшим сыном все наоборот. Ему 10 сентября исполняется шесть лет и он не готов к школе. Я, как родитель, вижу это. Но в СОШ №3 сказали, что его зачислят сразу в 1 класс. Получается, министр поменялся, поменялись и правила, – возмущается мама ребенка.

Аналогичная ситуация сложилась и у других родителей. Некоторые решили отдать чадо в частные подготовительные центры. Однако сетуют, что это обойдется им «в копеечку». А те, кто не может себе позволить целый год оплачивать услуги частных центров, вынуждены оставить ребенка дома.

в городском отделе образования сообщили, что в соответствии с приказом министра образования и науки РК от 3 июня 2021 года, школы обязаны обеспечить приём в первый класс всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки, если им исполнилось или исполнится шесть лет в текущем календарном году, то есть до 31 декабря.

Другими словами, если в 2025 году ребёнку исполняется 6 лет, он подлежит зачислению в 1 класс. Он не может быть зачислен в класс предшкольной подготовки и подлежит отчислению из детского сада.

Фото: pixabay.com