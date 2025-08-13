Весь город собрался под открытым небом чтобы послушать любимых исполнителей.

Когда город поёт и танцует: как Уральск отметил День молодёжи

12 августа в Уральске на площади Первого президента, в амфитеатре, прошёл большой праздник — День молодёжи.

Торжества начали ещё 7 августа, а завершились ярким концертом Jaiyq Jastary Fest.

На сцену вышли известные в области артисты — Артур Давлетьяров и группа Alzabi. Также выступили популярные региональные исполнители. За атмосферу отвечал DJ Slava Chemelin, его ритмичный сет зажёг публику и молодёжь танцевала до упаду.

Фото автора

В амфитеатре не хватало мест — зрители стояли даже за ограждением. Праздник объединил всех: молодёжь, детей и старшее поколение. Концерт вёл известный ведущий Бигасыр Азмуханбетов (Бага Борода). Уральцы пели, танцевали, включали фонарики — вечером всё выглядело особенно красиво.

Фото управления общественного развития

Студентка колледжа Эльвира поделилась впечатлениями:

— Никогда раньше не была на таких концертах. Мы с друзьями просто гуляли и решили посмотреть, что за музыка играет. Оказалось, это целый фестиваль! Столько талантливых людей, особенно девочки, которые классно танцевали. Я тоже хочу записаться на танцы и, может быть, когда-нибудь выступить на такой сцене.

Фото управления общественного развития

Во время праздника благодарственными письмами наградили активную рабочую молодёжь и бывших руководителей МРЦ (молодежный ресурсный центр). Концерт завершился в 23:00, оставив у зрителей яркие эмоции и тёплые воспоминания.