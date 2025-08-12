В районе аэропорта Уральска временно перекроют движение для авто и пешеходов
Возможные ограничения будут действовать с 17 до 20 часов 13 августа.
В оперативном штабе ЗКО сообщили, что 13 августа в международном аэропорту «Орал» имени М. Маметова пройдут плановые антитеррористические учения.
С 17:00 до 20:00 в районе аэропорта возможны кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов.
В оперштабе просят заранее планировать маршруты, сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников правопорядка.
Жулдызхан Хасангалиева
editor