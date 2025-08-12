В оперативном штабе ЗКО сообщили, что 13 августа в международном аэропорту «Орал» имени М. Маметова пройдут плановые антитеррористические учения. 

С 17:00 до 20:00 в районе аэропорта возможны кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов. 

В оперштабе просят заранее планировать маршруты, сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников правопорядка.