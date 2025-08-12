В начале марта 2025 года стало известно, что в южной части Уральска проведут берегоукрепительные работы на сумму 1,6 миллиарда тенге.

В начале марта 2025 года стало известно, что в южной части Уральска проведут берегоукрепительные работы на сумму 1,6 миллиарда тенге. Такое решение приняли власти из-за того, что береговая линия реки подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города.

Позже обеспокоенные местные жители пришли в акимат Уральска и выразили своё недовольство относительно разработанного проекта по берегоукреплению. Они переживали за то, что при забивании свай их дома могут разрушиться. Тогда проектировщик ТОО «Уралводпроект» Юлия Коновалова пояснила, что предусмотреть другой способ установки свай невозможно, а аким Уральска Мурат Байменов сказал, что если после забивки свай состояние домов ухудшится, то они восстановят их за счёт бюджета.

Объект «Берегоукрепление реки Урал» проводит ТОО «TSSG». Директор компании Талгат Суиндыков рассказал, на какой стадии сейчас ведутся работы.

— Строительство объекта началось в марте 2025 года. Сейчас ведут бетонные работы и укладку плит вдоль берега. В марте на это выделили 192 миллиона тенге, деньги освоили за один месяц. Сейчас на дальнейшее строительство выделили 500 миллионов тенге. Берегоукрепительные работы ведутся по очень хорошему проекту, который разработали грамотные специалисты. По проекту есть забивка свай, это неотъемлемая часть. Больше половины уже забили. Люди изначально переживали, что это нанесет вред, но сейчас никаких жалоб нет. Все выполнялось под контролем ЧС. Никаких угроз для населения и их домов нет, — рассказал Талгат Суиндыков.

Из сложностей в строительстве спикер отметил только горы мусора, которые им нужно было вывезти и погодные условия.

— Обвалов тут теперь не будет. На улицах проложат брусчатку, вдоль берега люди смогут прогуливаться и любоваться видами. Протяженность берега, который укрепляем — 384 метра. Высота верхней стены — три метра. Все материалы закупаем у местных товаропроизводителей, — пояснил Талгат Суиндыков.

Директор ТОО «TSSG» сообщил, что проект рассчитан на два года, но его планируют завершить раньше.