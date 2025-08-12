Сейчас отставание по срокам есть в 34 школах, в том числе и в ЗКО.

В правительстве РК сообщили, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам восьми областей следить за сроками и качеством капитального и текущего ремонта школ. Все работы нужно завершить до 1 сентября.

Сейчас отставание по срокам есть в 34 школах в Алматы, а также в Абайской, Улытаусской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

— Акимам данных регионов – взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. Кроме того, стоит вопрос своевременного приобретения специализированных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. До сентября следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов, — отметил Олжас Бектенов.

