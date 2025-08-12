В День строителя в ЗКО появился новый мурал о рабочих профессиях
Три художника за неделю создали арт-объект.
Мурал, посвящённый Году рабочих профессий в Казахстане, завершили 10 августа — в День строителя. Он расположен по адресу: Сырыма Датова, 17.
На создание ушло семь дней, и над ним работали три художника.
По данным акимата, в 2025 году планируют создать 10 муралов. Четыре уже готовы, остальные шесть закончат до конца года.
Жулдызхан Хасангалиева
editor