Главное условие для получения выплат – участие в системе обязательного социального страхования и официальная регистрация в качестве безработного.

В Министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что для поддержки казахстанцев, временно оставшихся без работы, в период поиска нового рабочего места предусмотрена выплата из Государственного фонда социального страхования. Главное условие для ее получения – участие в системе обязательного социального страхования и официальная регистрация в качестве безработного.

— Выплата осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период поиска работы. Размер и сроки выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от вашего среднемесячного дохода за последние два года из стажа участия в системе. Срок выплаты от одного до шести месяцев. Обратится за выплатой необходимо в течении 12 месяцев с момента регистрации в качестве безработного, — сообщили в ведомстве.

Подать заявку на назначение выплат можно при регистрации в качестве безработного на портала enbek.kz, eGov.kz или в карьерном центре. Если вы уже зарегистрированы в качестве безработного, то на портале eGov.kz, через мобильное приложение банков второго уровня или в ЦОНе. Также там можно проверить социальные отчисления.