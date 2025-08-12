11 августа во Дворце молодежи прошли традиционные игры КВН. Самые веселые и находчивые команды боролись за кубок акима ЗКО. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня молодежи, которое традиционно отмечается 12 августа. В играх принимали участие восемь команд, пять из которых — местные.

– КВН очень популярен среди молодежи. В сегодняшних играх участвуют не только команды из Уральска, но и из других регионов, которые выступают в высшей и национальной лигах. Приехали ребята из Атырау и Актобе, — председатель ЗКОФ «Жастар Рухы» Архат Исламгали.

Отметим, что призовой фонд составил два миллиона тенге. Нурислам Ахметов является членом команды КВН «Дежавю» из Уральска. В 2021 году его команда стала лучшей в этой лиге.

– Мы в седьмой раз участвуем на фестивале, в котором разыгрывается кубок акима ЗКО. Соперники очень сильные, опытные, которые выступают в различных лигах страны. Но мы надеемся, что в этом году нам повезет больше, — отметил Нурислам Ахметов.

По итогам фестиваля, лучшими в юморе и находчивости стала женская команда из Актобе. Им вручили кубок акима области и сертификат на один миллион тенге. Второе место и 500 тысяч тенге завоевала команда из Атырау. На третьей строчке расположились игроки из Атырау. Им вручили благодарственное письмо и 200 тысяч тенге.