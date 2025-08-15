Драмы больше нет: суд признал акима Мангистау отцом внебрачного ребёнка и обязал его платить алименты

Аким области Нурдаулет Килыбай официально признан отцом сына бывшего депутата областного маслихата Ынташ Наурызовой, сообщает Orda.kz.

Судебная драма разыгрывалась на глазах у всей страны. Наурызова открыто делилась подробностями в соцсетях, утверждая, что её трёхлетний сын Амре Наурыз рождён от главы региона. По её словам, у них с Килыбаем были романтические отношения, однако после рождения ребёнка чиновник якобы исчез из её жизни. Сам аким лишь однажды опроверг заявления Ынташ, назвав их «не соответствующими действительности».

Сегодня ювенальный суд поставил точку в споре. Килыбай признан отцом Амре и обязан выплачивать алименты в размере четверти своей ежемесячной зарплаты до совершеннолетия ребёнка.

История вызвала широкий резонанс. Ранее Наурызова публично обратилась к президенту Казахстана, заявив, что её пытаются запугать и заставить замолчать. В течение года она обращалась в различные ведомства, настаивала на проведении ДНК-экспертизы и официального признания отцовства.

В свидетельство о рождении мальчика теперь внесут изменения.